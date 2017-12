Legumele crescute artificial, mai bogate în vitamine

Creşterea fără ajutorul chimicalelor a produselor organice nu înseamnă şi că acestea sunt mai sănătoase sau mai gustoase, se arată într-un studiu controversat al unei companii britanice. Which? Gardening sugerează că produsele cultivate prin metode artificiale moderne ar putea face chiar mai bine consumatorilor. Observaţiile, care vor alarma producătorii şi consumatorii de produse naturale, vin după un studiu de doi ani. De exemplu, s-a descoperit că leguma broccoli non-organic are un nivel semnificativ mai ridicat de antioxidanţi decât produsele similare bio. Antioxidanţii sunt chimicale benefice despre care se spune că îmbunătăţesc sănătatea generală şi ajută la prevenirea cancerului. Studiul a arătat şi o bogată prezenţă a vitaminei C în cartofii non-organici, iar experţii spun că roşiile non-organice au o aromă mai puternică decât produsele similare crescute natural.