Legumele proaspete reduc riscul de cancer bucal

Importanţa unei diete sănătoase. Un studiu realizat în Marea Britanie a scos în evidenţă faptul că includerea în dieta zilnică a legumelor proaspete conduce la o reducere semnificativă a riscului de cancer bucal pentru femeile fumătoare, comparativ cu femeile care au renunţat la fumat sau care nu au fumat niciodată, dar care nu consumă legume proaspete în fiecare zi. Deşi a recunoscut că este nevoie de o serie de studii mai ample pentru a determina cantităţile de legume necesare a fi incluse în dieta zilncă pentru a se obţine o reducere moderată a acestui risc, medicul Nigel Carter, directorul Fundaţiei Dental Health, a ţinut să sublinieze nevoia de identificare cu precizie a rolului pe care dietele îl joacă în reducerea riscului de declanşare a cancerului bucal.

Circa o treime din cazurile de cancer bucal sunt asociate cu dietele nesănătoase. Există numeroase dovezi care atestă faptul că moleculele de Omega 3, prezente în carnea de peşte şi în ouă, contribuie la reducerea riscului de apariţie a cancerului bucal. Acelaşi efect a fost observat şi în cazul alimentelor bogate în fibre, precum orezul brun, pastele integrale, nucile şi seminţele. Fumatul reprezintă cel mai probabil factor de risc pentru cancerul bucal, o maladie asociată cu aproximativ 75% din totalul maladiilor ce provoacă decesul unei persoane la fiecare cinci ore în Marea Britanie. Cum tot mai multe cazuri sunt diagnosticate în ultima vreme, foarte multe persoane nu sunt încă suficient de conştiente de riscul la care se expun atunci când fumează. Încurajarea oamenilor să renunţe la fumat şi să adopte un stil de viaţă sănătos va conduce la reducerea riscului de apariţie a cancerului bucal.

Controlul medical de rutină. Fundaţia Dental Health organizează în fiecare an, în luna noiembrie, acţiunea „Mounth Cancer Action Month”, în traducere Luna de luptă contra cancerului bucal, desfăşurată sub sloganul „If in doubt, get checked out”, în traducere Dacă aveţi dubii, mergeţi să vă faceţi un control. Această campanie are rolul de a creşte gradul de conştientizare în cadrul populaţiei privind riscul de declanşare a cancerului bucal şi de a-i îndemna pe oameni să meargă cu regularitate la dentist sau la medicul lor pentru a efectua controale medicale de rutină.

Cancerul oral înregistrează o frecvenţă de două ori mai mare în rândul bărbaţilor decât în rândul femeilor, deşi, în ultimii ani, numărul femeilor diagnosticate cu această maladie a crescut semnificativ. În trecut, boala avea o frecvenţă de cinci ori mai mare în rândul bărbaţilor decât în rândul femeilor, această schimbare datorându-se, probabil, modificărilor înregistrate în stilul de viaţă din societatea modernă. Numărul persoanelor tinere diagnosticate cu cancer bucal, cancer al gâtului şi cancer al tubului digestiv a crescut tot mai mult. Cercetătorii consideră că această evoluţie este cauzată de fumatul excesiv, consumul de alcool şi dietele nesănătoase din rândul tinerilor, iar studiile recente au reliefat o creştere dramatică a cazurilor de cancer bucal, favorizată de virusul papiloma şi de sexul oral.