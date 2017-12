Legumele româneşti există, dar se pierd pe undeva…

România produce mai multe legume şi fructe decât necesarul de consum, dar multe produse se pierd pe undeva, a afirmat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la conferinţa Mediafax Talks about Agriculture. Afirmaţiile lui Constantin vin în contextul în care o mare parte dintre legumele şi fructele comercializate în magazinele din ţară provine din import. \"Eu am o statistică vis-a-vis de procentele care se produc pe piaţa internă la legume-fructe și am văzut că tot ce producem practic satisface consumul. Problema pe care o avem este că nu suntem suficient de bine organizaţi astfel încât să aducem în faţa consumatorului mai uşor produsele respective. Repet, producem mai mult decât necesarul de pe piaţa internă\", a spus ministrul. Constantin a constatat că România nu exportă foarte mult legume şi fructe, iar foarte multe dintre aceste produse \"se pierd pe undeva\". Potrivit ministrului, acestea nu se conservă, nu se etichetează, sortează şi ambalează astfel încât să ajungă mai uşor către consumatori. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, anul trecut, România a importat aproape 900.000 de tone de fructe şi legume, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. Cel mai mult s-au importat citrice (170.000 de tone), în valoare de 77 de milioane de euro şi cartofi (160.000 de tone), care au costat 19 milioane de euro. Importurile au inclus şi 41.000 de tone de tomate, în valoare de 29 de milioane de euro), o cantitate similară de ceapă, usturoi şi praz, care a costat 9,5 milioane de euro şi apeoape 70.000 de tone de mere, pere şi gutui proaspete (28 de milioane de euro). Au mai fost importate caise, cireşe, vişine, piersici şi prune proaspete (44.000 de tone, 18 milioane de euro), varză, conopidă şi gulii, în stare proaspătă sau refrigerată (24.000 de tone, 5,8 milioane de euro), pepeni (inclusiv pepeni verzi) şi papaia (25.000 de tone, 5 milioane de euro) şi morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, barba-caprei, ţelină, ridichi şi rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată (33.000 de tone, 10 milioane de euro).