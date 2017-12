Legumele şi fructele pregătesc un nou minim record al inflaţiei

INFLAŢIA AR PUTEA SCĂDEA SUB 2,5% Perspective optimiste pentru prima parte a lui 2012 - inflaţia ar putea coborî temporar sub 2,5%, iar banca centrală ar putea reduce dobânda cheie cu 0,5 puncte, în primul semestru, după o scădere cu 0,25 puncte încă din ianuarie, anticipează analiştii Raiffeisen Bank. Condiţia - să nu existe turbulenţe puternice pe pieţele externe. În noiembrie 2011, preţurile de consum au crescut cu 0,42% faţă de octombrie, iar rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,44%, de la 3,6% în octombrie. Inflaţia a stabilit, în septembrie şi noiembrie, două noi minime după 1990, de 3,45, respectiv 3,44%, ca urmare a dispariţiei efectului majorării TVA de la 19 la 24%, în iulie 2010. În acest context, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a redus rata dobânzii de politică monetară, cu 0,25 puncte procentuale, de la 6,25, la 6%, pentru prima dată într-un an şi jumătate.

EFECTUL INVERS AL LEGUMELOR Analiştii Raiffeisen anticipează că rata anuală a inflaţiei va continua să scadă în următoarele luni, la 3% în februarie şi chiar sub 2,5%, în aprilie - mai, însă doar datorită efectului de bază. „La finele lui 2010 şi începutul lui 2011 a fost remarcată o creştere puternică a preţurilor la fructe şi legume, care s-a inversat recent. În noiembrie, preţurile la fructe şi legume erau cu 8,7% mai mici decât cu un an înainte. Trendul ar trebui să se menţină până în iunie 2012. Astfel, credem că aceste preţuri ar putea avea o contribuţie de minus 0,8 puncte procentuale la rata anuală a inflaţiei, în prima jumătate a anului viitor. Asta înseamnă că indicatorul va rămâne foarte scăzut în această perioadă”, notează cei de la Raiffeisen.

MISTERUL PREŢURILOR ADMINISTRATE Nu în ultimul rând, economiştii amintesc că Guvernul a decis să amâne creşterea preţurilor reglementate la gazele naturale furnizate populaţiei, până la finele primului trimestru din 2012, fapt care va contribui, de asemenea, la inflaţia scăzută. „Totuşi, nu există încă un calendar privind ajustarea preţurilor administrate. Nu există nicio veste din partea Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei în privinţa dinamicii tarifelor la electricitate, din ianuarie 2012. Astfel, dinamica preţurilor administrate rămâne un mare semn de întrebare în privinţa proiecţiilor de inflaţie. Creşterea acestor tarife ar putea duce la devieri de la estimările de inflaţie”, conchid analiştii Raiffeisen. În noiembrie, BNR a revizuit prognoza de inflaţie pentru finele lui 2011, de la 4,6, la 3,3%, iar proiecţia pentru anul viitor a fost redusă de la 3,5, la 3%.