Leighton Meester s-a cuplat cu Justin Long

O nouă poveste de dragoste a luat naştere. Este vorba despre Leighton Meester şi Justin Long. Vedeta din serialul ”Gossip Girl” şi starul din ”Going the Distance” sau ”Drag Me to Hell” au fost zăriţi luând cina împreună, duminică, la restaurantul cu specific francez La Poubelle. La ieşire, cei doi se ţineau de mână, ceea ce a dat imediat naştere la speculaţia că este vorba de o nouă idilă. ”S-au dus bucuroşi să discute cu fanii care i-au abordat”, a declarat un martor. Leighton Meester a fost cuplată cu colegul ei de pe platourile de filmare ale producţiei amintite, Sebastian Stan, un actor de origine română, de care s-a despărţit în luna aprilie a anului trecut. La rândul său, Justin Long a fost logodit cu Drew Barrymore, cu care a rămas în relaţii foarte bune. Reprezentanţii celor două staruri nu au confirmat încă vestea.