Leii scoşi din piaţă de BNR şi plăţile de prime şi taxe au scumpit leul

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, cu 0,73% pînă la 3,4943 lei/euro, potrivit cursului afişat de banca centrală, ca urmare a cererii mari de lei pentru plata salariilor, primelor, taxelor şi impozitelor, a intrărilor de valută de la românii care lucrează în străinătate şi a noii licitaţii a BNR. Euro era cotat la 3,5175 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, după care leul s-a apreciat treptat pînă la 3,4900-3,4950 lei/euro. Banca Naţională a României (BNR) a atras, la licitaţia de ieri, 403 milioane de lei în depozite cu scadenţa pe 24 decembrie, la o dobîndă fixă de 7,50% pe an. La licitaţie au participat opt bănci. \"Ca urmare a licitaţiei BNR, dobînzile au rămas destul de ridicate, la 7,5-7,7% pe an, cum nu au mai fost de mult în ultima zi de rezerve\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. El a adăugat că \"leul s-a apreciat ca urmare a trimiterilor de valută de la românii din străinătate, a plăţilor de prime şi salarii şi a faptului că s-a oprit valul de cumpărări de valută al investitorilor\".

Banca centrală a organizat şi miercuri o licitaţie surpriză la care a atras 4,385 miliarde de lei în depozite cu scadenţa ieri şi la o dobîndă fixă de 7,50% pe an, egală cu cea de politică monetară, iar joi, BNR a atras încă 1,05 miliarde de lei pînă ieri, în ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii, la o dobîndă similară. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,4943 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,73%) faţă de euro, de la 3,52 lei/euro, cît era joi. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a depreciat de la 1,4318 la 1,4410 dolari/euro, iar la 14:40 ora României, euro era cotat la 1,4369 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o apreciere a monedei naţionale cu peste doi bani (0,90%) faţă de dolar, de la 2,4555 lei/dolar, cît era joi, la 2,4334 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 7,14% pe an, faţă de 6,91% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a crescut la 7,92% pe an, de la 7,74% pe an, cît era joi.