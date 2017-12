Lenin îngropat, Stalin, pe... autobuze!

Majoritatea ruşilor (56%) ar dori ca trupul lui Lenin, aflat din 1924 într-un mausoleu din Piaţa Roşie, să fie îngropat, conform unui sondaj efectuat vineri. Doar 28% dintre persoanele intervievate se opun îngropării corpului lui Lenin, conform unui studiu al Institutului FOM, realizat pe un eşantion de 1.500 de persoane. Conform sondajului, 60% dintre ruşi cred că este important să fie omagiată în continuare aniversarea naşterii lui Lenin (22 aprilie 1870), iar 59% cred că a jucat un rol pozitiv în istoria Rusiei.

Portrete ale lui Stalin vor apărea pe autobuzele din 40 de oraşe ruseşti şi din Comunitatea Statelor Independente (CSI), odată cu apropierea Zilei Victoriei, în pofida tuturor dovezilor privind nenumăratele crime împotriva umanităţii comise de acesta. Autorul iniţiativei Autobuzele Victoriei, Viktor Loghinov, a declarat joi că mişcarea a cunoscut, anul acesta, cel mai mare interes, tot mai multe oraşe dorind să participe, informează Russia Today. Astfel de proiecte s-au desfăşurat în diferite oraşe din Rusia, în 2010 şi 2011. În acest an şi-au anunţat participarea activişti din Moscova, Sankt Petersburg, Volgograd, Kursk şi alte oraşe. Din cadrul CSI, acest proiect a primit suportul activiştilor din Kiev, Minsk, Tallinn şi Riga. Organizatorii au declarat că acest proiect este o tentativă de a împiedica falsificarea istoriei şi un tribut adus eroilor care au luptat sub comanda lui Stalin în al Doilea Război Mondial. Autorităţile din Moscova au condamnat, în 2011, această iniţiativă şi speră să o împiedice în acest an, la fel ca şi autorităţile din Riga şi Tallinn.