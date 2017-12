Recunoscut pentru tonul avangardist ce îi caracterizează muzica şi stilul vestimentar, Lenny Kravitz nu se dezminte nici cînd vine vorba de amenajări interioare, el solicitînd crearea unei ambianţe „funky cool\" pentru cabina sa din culisele scenei din Capitală, unde, sîmbătă, va susţine un concert. Potrivit organizatorilor evenimentului, Emag!c Entertainment, echipa lui Lenny a solicitat în mod special oprirea tuturor aparatelor de aer condiţionat din zona culiselor şi păstrarea băuturilor artistului la temperatura camerei. Lenny Kravitz va ajunge în Bucureşti spre sfîrşitul săptămînii, împreună cu un membru de baza al echipei: un căţel ce a însoţit staff-ul de producţie pe toată durata turneului european.

Lenny Kravitz va concerta sîmbătă, pe Stadionul Cotroceni din Bucureşti, show-ul fiind inclus în turneul de promovare a celui mai recent album al său, „It\'s Time For A Love Revolution\". Biletele disponibile în Gazon B, precum şi ultimele 300 de bilete cu loc (tribună şi peluză) pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta şi online, de pe www.myticket.ro.

Leonard Albert „Lenny\" Kravitz, cotat ca fiind unul dintre cei mai influenţi artişti rock, ce cîntă şi la chitară, bass, baterie şi clape, este cunoscut pentru stilul său inconfundabil, ce îmbină influenţe soul, funk, reggae, hard rock şi folk. Hituri precum „Are You Gonna Go My Way\", „If You Can\'t Say No\", „I Belong To You\", \"Fly Away\" sau „American Woman\" i-au adus atît aprecierea publicului, cît şi numeroase premii, printre care BRIT, MTV, American Music, Billboard sau Grammy pentru cel mai bun artist rock. De-a lungul întregii cariere, Lenny Kravitz a lansat opt albume (incluzînd o colecţie „Greatest Hits\"), care s-au vîndut în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume.