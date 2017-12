Lenny Kravitz, recompensat cu Ordinul Artelor şi Literelor în Franţa

Muzicianul american Lenny Kravitz a fost recompensat cu Ordinul Artelor şi Literelor în rang de Ofiţer, una dintre cele mai importante distincţii culturale franceze, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc, miercuri, la Paris. Distincţia i-a fost înmânată rockerului american de Frederic Mitterand, ministrul francez al Culturii. ”V-aţi eliberat de barierele dintre muzica black şi sunetul muzicienilor albi”, i-a spus ministrul francez muzicianului american, printre ale cărui piese de succes se numără cântece celebre, precum ”Let Love Rule” şi ”Are You Gonna Go My Way”.

Lenny Kravitz a devenit cunoscut pe plan internaţional după concertul extraordinar pe care l-a susţinut în cadrul unui festival muzical din Franţa, în anul 1989. Festivalul Trans Musicales, organizat în oraşul francez Rennes, i-a transformat cariera peste noapte, a ţinut de altfel să precizeze starul american. ”Ştiu că sună ca un basm cu zâne, dar este adevărat”, a adăugat Lenny Kravitz. Muzicianul s-a declarat deosebit de emoţionat de faptul că a fost decorat în Franţa, o ţară care a crezut în el, într-un moment în care artistul se simţea neînţeles de publicul din ţara natală. ”La începutul carierei mele, lucrurile nu mergeau bine deloc în SUA, însă concertul din acea seară de la Rennes a declanşat totul, ca şi cum toate energiile bune erau concentrate acolo”, a spus Lenny Kravitz.

Muzicianul american are o relaţie specială şi îndelungată cu Franţa, locuind în această ţară, timp de câteva luni, în fiecare an şi înregistrând adeseori diverse piese în studioul amenajat în Chateau des Condes, un castel medieval aflat la o distanţă de 100 de kilometri de Paris. Lenny Kravitz a compus şi produs piesele de pe albumul de debut al cântăreţei franceze Vanessa Paradis, lansat în 1992, pe care se află cântecul ”Be My Baby”, devenit ulterior un hit pe plan internaţional. Albumele lansate de Lenny Kravitz ajung cu regularitate în partea superioară a Topului 100 din Franţa. Cel mai recent material discografic al său, intitulat ”Black and White America”, lansat pe 30 august în acest an, a ajuns până pe locul al şaptelea în topul francez, mult mai sus decât a reuşit să o facă în topurile muzicale americane şi britanice. Acest album, al nouălea din cariera muzicianului, conţine piese ce vorbesc despre problemele interrasiale, în special despre acele dificultăţi cu care s-au confruntat tatăl artistului, de culoare şi mama cântăreţului, o femeie albă, în New York-ul anilor ’60.

Printre alte celebrităţi care au fost recompensate de-a lungul anilor cu Ordinul Artelor şi Literelor se numără cântăreaţa Vanessa Paradis, regizorul Martin Scorsese, cântăreţul Bob Dylan, actorul George Clooney, dar şi creatorul jocului video Super Mario, Shigeru Miyamoto.