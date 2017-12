Lenny Kravitz, super-show la Cotroceni

Stadionul Cotroceni din capitală a găzduit, sîmbătă seara, concertul lui Lenny Kravitz din turneul de promovare a albumului „It\'s Time For A Love Revolution\". Albumul artistului american este lansat în ianuarie 2008, după şapte ani de „secetă” şi i-a cucerit pe cei 15.000 de fani care au venit să vadă prima prestaţie a lui Kravitz în România. „Băiatul răsfăţat al rock-ului internaţional” a început concertul cu piesa „Bring It On” şi a făcut publicul să-l acompanieze timp de mai bine de două ore, cîntînd piesele care l-au consacrat de-a lungul celor 19 ani de carieră, precum „Be\", „Fly Away\", „American Woman\", „I belong to you\" şi a încheiat inspirat cu „Are You Gonna Go My Way\".

A confundat România cu Ungaria

Din ciclul „Bună seară, Budapesta”, Lenny Kravitz a confundat România cu Ungaria. Nu a scăpat netaxat de publicul român după ce, abia urcat pe scenă, la 21.15, a exclamat entuziasmat „We need Hungary in the Love Revolution!”. Probabil deja obişnuiţi cu astfel de confuzii, fanii artistului l-au corectat imediat şi i-au aplicat o serie serioasă de fluierături şi înjurături a la România, deşi Lenny a încercat să găsească o scuză cît de cît pertinentă: „ştiu foarte bine unde mă aflu, doar că atunci cînd trăieşti într-o cameră de hotel şi într-un autobuz, este destul de greu să te concentrezi...” Aşa că Lenny şi-a dedicat tot restul concertului pentru a-şi repara gafa comisă la început şi a menţinut contactul cu publicul pe toată durata show-ului.

Cireaşa de pe tort

Lenny Kravitz a coborît de pe scenă şi mers în mijlocul tribunei, spre disperarea bodyguarzilor! Deşi a spus, la începutul concertului, că cei din tribune „sînt prea departe” şi că va merge să îi vadă, nimeni nu l-a luat în serios. Nici stafful său şi nici forţele de ordine. Surpriză, însă! Americanul a părăsit scena şi s-a dus în tribune, fiind înconjurat de cîteva sute de fani şi de agenţii de pază care cu greu puteau să ţină pasul cu el. Cireaşa de pe tort a oferit-o însă momentul în care Kravitz s-a suit pe acoperişul tribunei oficiale a stadionului Cotroceni, invitînd publicul român să-l „venereze”. Nici această acţiune nu a scăpat netaxată, o fană înfocată a artistului reuşind să treacă misterios printre agenţii de securitate şi să sară la gîtul lui Lenny Kravitz (la propriu) pentru a-i fura un sărut în văzul celor 15.000 de spectatori. Probabil că doar acest incident l-a făcut pe artist să se întoarcă pe scenă, vizibil afectat de cum ineficacitatea forţelor de ordine române i-ar fi pus viaţa în pericol, dacă fana îndrăgostită ar fi dorit cumva mai mult decît un simplu sărut.

La final, Lenny Kravitz le-a mulţumit în genunchi celor prezenţi la concert şi nu le-a refuzat un bis, cîntînd pentru ultima oară cu publicul român „Are You Gonna Go My Way\". „I hope this is the beginning of a new friendship” (Sper că acesta este începutul unei noi prietenii), a fost „goodnight”-ul lui, înainte de a pleca de pe scenă, lăsînd astfel deschisă orice posibilitate de a se întoarce la un moment dat în România.

Lenny Kravitz, în vîrstă de 44 de ani, va susţine următorul concert în capitala Bulgariei, la Sofia. Cîntăreţul se află în turneul de promovare a celui mai recent album al său, „It\'s Time For A Love Revolution\", care se va încheia la sfîrşitul lui iunie 2009.