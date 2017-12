Leo O\'Brien, împuşcat

Actorul de culoare Leo O\'Brien, în vârstă de 40 de ani, starul din musical-ul ”The Last Dragon” din 1985, a fost împuşcat luni, de două ori, însă a ţinut să îşi asigure fanii că se simte bine. Actorul se afla pe o stradă din Harlem, la New York, când un bărbat înarmat a deschis focul, împuşcându-l pe Leo O\'Brien în stomac şi braţul stâng. Poliţiştii au reţinut un individ de 50 de ani. Aparent, actorul îl cunoaşte pe atacatorul său, care a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor şi deţinere ilegală de armă de foc. ”În viaţă, uneori se întâmplă. Dar sunt bine”, a declarat actorul.