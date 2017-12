Leona Lewis a înregistrat tema muzicală a filmului “Avatar”

Cântăreaţa britanică a înregistrat tema muzicală a filmului “Avatar”, regizat de James Cameron, care va fi lansat pe marile ecrane în luna decembrie. Leona Lewis, în vârstă de 24 de ani, câştigătoarea concursului britanic The X Factor, în 2006, va interpreta această piesă, intitulată “I See You”, în timpul finalei sezonului din 2009 al aceleeaşi emisiuni. În opinia specialiştilor, Leona Lewis ar putea înregistra un nou succes mondial răsunător cu această piesă, ţinând cont de nerăbdarea cu care este aşteptat filmul “Avatar”. James Horner şi Simon Franglen, producătorii cântecului de succes “My Heart Will Go On”, interpretat de Celine Dion şi inclus pe coloana sonoră a filmului “Titanic”, vor produce şi piesa “I See You”.

Mult aşteptatul thriller “Avatar”, regizat de James Cameron, este un SF de proporţii epice, cu numeroase efecte speciale. James Cameron a avut ideea acestui film în urmă cu 15 ani, însă pe atunci nu exista tehnologia necesară realizării unui astfel de proiect. Având premiera în luna decembrie, filmul spune povestea unei rase de extratereştri care îşi apără planeta în faţa invaziei umane. Pe afişul filmului vor fi prezenţi actriţa Sigourney Weaver, starul francizei Aliens, actorul Sam Worthington, cunoscut pentru rolul din “Terminator – Salvarea” şi actriţa Michelle Rodriguez din serialul “Lost – Naufragiaţii”.

Leona Lewis pare că îşi revine după incidentul din urmă cu câteva săptămâni, când a fost lovită în faţă de un admirator, în timp ce semna autografe, într-o librărie din Londra, unde şi-a lansat autobiografia. Leona Lewis a lansat pe 16 noiembrie cel de-al doilea material discografic, intitulat “Echo” şi a anunţat recent că va susţine un turneu de promovare a albumului în Marea Britanie, în vara viitoare. “Echo” îi urmeaza lui “Spirit”, albumul care a devenit, pe rând, cel mai bine vândut disc din Marea Britanie în 2007 şi din SUA în 2008. Cel de-al doilea single al său, “Bleeding Love”, de pe albumul de debut, s-a clasat pe locul întâi atât în topurile englezeşti, cât şi în cele americane, o performanţă care nu a mai fost realizată de o interpretă britanică din 1986 (Kim Wilde).