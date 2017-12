Leona Lewis cântă cu Robbie Williams

Celebrii cântăreţi pop britanici Robbie Williams şi Leona Lewis vor înregistra două piesă împreună, săptămâna viitoare. Potrivit presei britanice, cele două piese vor fi incluse pe următorul album al Leonei. De asemenea, Leona Lewis va înregistra alături de solistul trupei Kings of Leon, Caleb Followill. Pe 16 noiembrie, Leona Lewis a lansat cel de-al doilea material discografic, intitulat ”Echo” şi a anunţat recent că va susţine un turneu de promovare a albumului în Marea Britanie, în vară. ”Echo” îi urmează lui ”Spirit”, albumul care a devenit, pe rând, cel mai bine vândut disc din Marea Britanie în 2007 şi din SUA - în 2008. Leona Lewis a devenit un star internaţional odată cu câştigarea concursului britanic The X Factor, în 2006. Cel de-al doilea single al său, ”Bleeding Love”, de pe albumul de debut, s-a clasat pe locul întâi atât în topurile englezeşti, cât şi în cele americane, o performanţă care nu a mai fost realizată de o interpretă britanică din 1986 (Kim Wilde).

După ce a părăsit trupa Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 55 de milioane de albume pe plan mondial. Precedentul album al solistului britanic a fost ”Rudebox”, lansat în 2006, primit cu rezerve de criticii de specialitate, acesta fiind, totodată, materialul discografic al său cu cele mai slabe vânzări în Marea Britanie şi cu mai puţin de un milion de copii vândute în SUA. Cu toate acestea, Robbie Williams rămâne un cântăreţ extrem de popular: în 2006, el a vândut peste 1,6 milioane de bilete într-o singură zi, pentru concertele programate în turneul său mondial din acel an. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente. Cel mai recent album al lui Robbie Williams, ”Reality Killed the Video Star”, primul său material discografic din ultimii trei ani, a fost lansat pe 9 noiembrie 2009.