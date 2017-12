Leona Lewis îi rămîne fidelă iubitului său

Cîntăreaţa-revelaţie a muzicii britanice a afirmat că îşi consideră iubitul mai presus de celebritate şi carieră. Leona Lewis este chiar pregătită să facă şi pasul suprem pe care îl presupune dragostea adevărată, căsătoria. Cîntăreaţa vrea să urmeze totul ca la carte şi pe această cale să închidă gurile răutăcioşilor, care au suspectat-o că relaţia sa amoroasă cu Lou al-Chamaa s-a şubrezit. “El este alesul meu. Cînd sîntem împreună, totul este minunat. Visul meu este să mă mărit cu el”, a mărturisit Leona Lewis. Ca şi în plan personal şi pe plan profesional, solista este la fel de hotărîtă. După ce “Bleeding Love” a devenit hit, Leona Lewis este gata să urce încă de două ori în fruntea clasamentelor muzicale, cu piesele “Better In Time” şi “Footprints In The Sand”.

Calităţile vocale ale Leonei Lewis au fost apreciate şi de Whitney Houston, care în clipa în care a auzit-o cîntînd a declarat: “Este o variantă a mea din tinereţe!”. Această comparaţie a flatat-o pe interpreta aflată la început de drum. „M-am simţit copleşită. Ăsta da compliment! Cît de norocoasă sînt!”, a exclamat Leona Lewis.