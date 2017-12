Leona Lewis, împotriva hainelor de blană

Cântăreaţa britanică Leona Lewis, o cunoscută susţinătoare a organizaţiei PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), s-a declarat dezgustată de felul în care moda şi industria muzicală continuă să promoveze hainele din blănuri naturale.

Leona Lewis, care refuză să poarte articole vestimentare create din piele sau blană naturală, a declarat: ”Consider că animalele sunt tratate foarte prost. Când văd oameni care poartă blănuri naturale sunt dezgustată. În special atunci când văd tineri cântăreţi purtând astfel de articole vestimentare, mă simt îngrozitor. Atunci când m-am prezentat la prima mea şedinţă fotografică, decorul era realizat din multe pene şi blănuri de animale. A trebuit să le explic într-un mod foarte direct că nu voi accepta un astfel de decor”. Leona Lewis, în vârstă de 24 de ani, a declarat totodată că este furioasă pe felul în care tinerele femei sunt obligate să se comporte, deoarece li se spune în mod constant să ţină dietă şi că trebuie să arate într-un anumit fel. ”Există, cu siguranţă, presiunea de a arăta slabă ca o insectă. Toate revistele au pe copertă astfel de insecte slabe. Însă, mie, nimeni nu mi-a cerut acest lucru. Toţi îmi spun că am slăbit, însă eu nu cred acest lucru. E doar o chestiune care ţine de un regim alimentar sănătos”.

Leona Lewis a devenit un star internaţional odată cu câştigarea concursului britanic The X Factor, în 2006. Cel de-al doilea single al său, ”Bleeding Love”, de pe albumul de debut ”Spirit”, s-a clasat pe locul întâi atât în topurile englezeşti, cât şi în cele americane, o performanţă care nu a mai fost realizată de o interpretă britanică de la Kim Wilde, în 1986.