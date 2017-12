Cel de-al treilea concert susţinut de Leonard Cohen în România, prilejuit de promovarea albumului său „Old Ideas\", a adus în Piaţa Constituţiei din Capitală, sâmbătă seară, peste 15.000 de oameni. Cu ţinuta care l-a consacrat - costum şi pălărie negre -, cu timbrul vocal inconfundabil şi cu mişcări aristocratice, legendarul cântăreţ canadian şi-a început concertul cu piesa „Dance Me to the End of Love\", lansată în 1984.

Reprezentaţia lui Leonard Cohen s-a ridicat la nivelul aşteptărilor publicului său român. Într-o permanentă poziţie de reverenţă, cântând cu ochii mai mult închişi, ca într-o meditaţie, artistul pare că sfidează venerabila vârstă de 78 de ani pe care o are şi continuă să subjuge publicul cu vocea sa. Piese precum „In My Secret Life\", „Suzanne\" şi „Democracy\" au fost puternic aplaudate de cei prezenţi în Piaţa Constituţiei.

În cele trei ore de prestaţie live, Leonard Cohen i-a purtat pe cei veniţi să-i asculte piesele prin stiluri muzicale dintre cele mai diferite, de la blues, jazz şi country până la vals, tango şi gospel, cărora le-a imprimat nota personală inconfundabilă. Primită cu ovaţii şi intonată la refren de toţi cei prezenţi, piesa „I\'m Your Man\" are un mesaj despre care, la apariţia sa, în 1992, s-a spus că face referire la tensiunile de stradă care au avut loc în acelaşi an în Los Angeles. Din repertoriul concertului de la Bucureşti nu au lipsit nici alte cântece cu mesaj puternic - „Democracy\" şi „The Future\".

Publicul a aplaudat în picioare prestaţia lui Leonard Cohen şi a colegilor lui de scenă şi tot în picioare a primit şi ascultat cele patru piese care l-au readus de două ori pe scenă pe artist, la cerinţa celor prezenţi. Cohen şi-a încheiat reprezentaţia cu patru bucăţi muzicale celebre - „So long, Marianne\", „First We Take Manhattan\", „Famous Blue Raincoat\" şi „Save the Last Dance for Me\".

Aşezat în genunchi şi cu capul descoperit, Leonard Cohen a mulţumit publicului pentru prezenţă şi pentru „privilegiul şi onoarea de a cânta în România\".

La concertul lui Leonard Cohen din Piaţa Constituţiei nu au existat incidente, iar medicii de pe ambulanţa pregătită să intervină nu s-au confruntat cu vreo situaţie gravă.