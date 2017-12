Leonard Cohen a dedicat concertul de la Tel Aviv păcii între israelieni şi palestinieni

Leonard Cohen a cîntat în faţa a 50.000 de persoane, pe stadionul Ramat-Gan, în apropiere de oraşul Tel-Aviv, scena fiind înconjurată de pancarte pe care era scris cuvîntul ”pace”, în limbile ebraică, arabă şi engleză. La finalul concertului, artistul a spus o rugăciune în limba ebraică. Sub o ploaie de aplauze, muzicianul şi poetul canadian a adus un omagiu ”celor care au pierdut totul şi care sînt gata să îşi depăşească suferinţele pentru a se îndrepta către pace”. Cîntăreţul, care a împlinit 75 de ani pe 21 septembrie, părea să fie într-o bună formă fizică. El a fost internat într-un spital, pe 18 septembrie, după ce a leşinat pe scenă în timpul unui concert pe care îl susţinea în Spania, la Valencia. Încasările obţinute în urma concertului din Israel vor fi donate Fondului pentru Reconciliere, Pace şi Toleranţă, o asociaţie care sprijină ”persoanele care au plătit un preţ personal în conflictul israeliano-palestinian, dar care sînt decise să îşi continue eforturile pentru pace”. Leonard Cohen spera să susţină un concert şi la Ramallah, în Cisiordania, însă a trebuit să renunţe la acest proiect din cauza presiunilor grupurilor palestiniene care îi reproşează cîntăreţului simpatia pentru Israel, ţară în care nu a mai cîntat din 1975.

Leonard Cohen a părăsit scena la începutul anilor \'90, pentru a trăi într-o mînăstire budistă din California, însă fără să renunţe la iudaism. Legendarul Leonard Cohen şi-a reluat turneele anul trecut, după 15 ani de absenţă de pe scene. Leonard Cohen a început să cînte la chitară la vîrsta de 13 ani. A urmat cursurile Universităţii McGill, unde a cîştigat premiul McNaughton pentru creaţie, înainte de absolvire. Şi-a publicat primul volum de poezie, ”Let Us Compare Mythologies”, la un an după aceea, cu un succes răsunător. Judy Collins, nume de top al folk-ului anilor \'60, înregistrează o versiune a piesei ”Suzanne”, care ajunge rapid un hit. Solista îi propune lui Cohen să o urmeze în turnee şi, astfel, debutul lui are loc în vara anului 1967, la The Newport Folk Festival. Au urmat două concerte cu casa închisă în New York şi o apariţie la CBS Network, unde Cohen îşi interpretează cîntecele şi îşi recită poeziile. Cohen semnează un contract cu studioul de înregistrări Columbia şi, în 1968, lansează primul său album, ”The Songs of Leonard Cohen”, un material devenit hit folk şi care stîrneşte vîlvă în mediile muzicale, asigurîndu-i un renume inegalabil printre cîntăreţi şi textieri. Au urmat, printre altele, ”Songs From a Room” (1969), ”Songs of Love and Hate” (1971), ”New Skin for Old Ceremony” (1974), ”Death of a Ladies\' Man” (1977) şi ”I\'m Your Man” (1988).

Anul trecut, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five şi The Ventures. Leonard Cohen a concertat pe 4 septembrie şi la Bucureşti, pe stadionul Iolanda Balaş Soter. Spectacolul pe care l-a prezentat a fost aproape identic cu acela susţinut în 2008 la Bucureşti, artistul aflîndu-se în turneu cu acelaşi show.