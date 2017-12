Leonard Cohen, un trubadur al angoaselor, a concertat trei ore pentru publicul român

Leonard Cohen a revenit la Bucureşti, unde, vineri seara, pe stadionul „Iolanda Balas Soter”, a concertat timp de trei ore în faţa unui public de circa 7.500 de persoane, oferind încă o dată publicului român o lecţie de modestie şi profesionalism, dar şi un spectacol memorabil - artistul subliniind că nu ştie cînd va mai reveni. Spectacolul pe care l-a prezentat a fost aproape identic cu acela din 2008, artistul aflîndu-se în turneu cu acelaşi show. A început la fel, cu celebra piesă „Dance Me to the End of Love\" şi continuînd cu „The Future\" şi „Ain\'t No Cure For Love\". „Mulţumesc mult, prieteni\", le-a spus Cohen celor din public. „Mulţumesc mult că m-aţi chemat din nou la Bucureşti. Nu ştiu cînd voi mai putea ajunge, aşa că în seara asta vom da tot ce putem\", a promis artistul în vîrstă de aproape 75 de ani.

Au mai urmat în concertul de trei ore - fără a include pauza de 15 minute - piese celebre ale lui Cohen - „Everybody Knows\", „In My Secret Life\", „Waiting for the Miracle\", „Suzanne\", „The Gypsy\'s Wife\" şi „Take This Waltz\", piesă pe ritmurile căreia, la fel ca şi în urmă cu aproape un an, şi-a luat la revedere de la public, cuvintele sale fiind însă acoperite de valul de aplauze şi ovaţii. Cohen s-a retras din scenă, pentru a reveni apoi cu alte hituri de-ale sale - „So Long, Marianne\", „First We Take Manhattan\", „If It Be Your Will\" şi „Closing Time\". Dîndu-şi jos pălăria, pe care a purtat-o tot concertul, artistul canadian şi-a luat la revedere încă o dată de la cei din public, însă nu de tot - Cohen marcînd o a doua, apoi o treia revenire, cu piese printre care şi „I Tried To Leave You\". „A fost o mare onoare să cînt pentru inimi ca ale voastre şi să fiu primit în ele\", a mai spus el înainte de a ieşi ultima dată din scenă, vesel, în pasul ştrengarului.

Chiar şi la vîrsta de 75 de ani (pe 21 septembrie), un lucru nu s-a schimbat la Cohen - timbrul vocal inconfundabil, cu tonuri adînci, cînd de profet ce subjugă masele, cînd de amant îndrăgostit. Trubadur al angoaselor, el este artistul care a marcat sufletele a nenumăraţi fani din întreaga lume. Avînd în faţă o viaţă în care a avut „ocazia\" să încerce diferite grade ale depresiei, numeroase cure pentru a-şi vindeca melancolia - printre remedii numărîndu-se terapia, yoga, religia şi drogurile -, cele mai bune leacuri s-au dovedit a fi tot poezia, vinul roşu şi femeile frumoase.

Puterea sa de seducţie nu s-a diminuat - îmbrăcat într-un costum de culore închisă şi cu o pălărie pe cap, Cohen a stăpînit scena - dar şi publicul, care l-a ascultat în linişte - cu încrederea proprie unui artist aflat în elementul său. De-a lungul show-ului din capitală, Leonard Cohen a fost acompaniat de instrumentiştii Javier Mas, Bob Metzger, Dino Soldo, Rafael Gayol, Neil Larsen, Roscoe Beck, iar Sharon Robinson, Charley Webb şi Hattie Webb au fost vocile care au echilibrat concertul. De altfel, şi el a cîntat la chitară, dar şi la sintetizator, trecînd în revistă toate etapele carierei sale de peste 40 de ani.

Astfel, Cohen a fermecat încă o dată publicul din Bucureşti, în concertul desfăşurat pe stadionul „Iolanda Balas Soter”. Events, organizatorii evenimentului, au declarat că la concert au asistat circa 7.500 de persoane.