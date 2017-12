Leonard Cohen va concerta trei ore, în Bucureşti

Mult-aşteptatul concert de mîine al celebrului artist canadian Leonard Cohen va avea loc pe Stadionul Tineretului „Iolanda Balaş-Soter” din capitală, de la ora 20.00. Deşi, iniţial, trebuia să se desfăşoare în Piaţa Constituţiei, locaţia evenimentului a fost schimbată din cauza unui festival al berii, care va avea loc în aceeaşi zi, de la aceeaşi oră, la doar 500 de metri distanţă. Organizatorii au ales Stadionul Tineretului, dar au pus la dispoziţie şi autobuze pentru cei care nu au aflat la timp de schimbarea locaţiei. Transportul este gratuit, iar accesul se va face pe baza biletului de intrare la concert. Autobuzele vor circula în intervalul 17.30 - 19.30 (ultima plecare din Piaţa Constituţiei), accesul pe Stadionul Tineretului va fi permis începînd cu ora 17.30 şi concertul va începe la ora 20.00, pentru a permite şi ultimilor spectatori care vin cu aceste autobuze să ajungă la spectacol.

La solicitarea artistului, ca şi anul trecut, organizatorii roagă publicul să se abţină de la fumat, în incinta stadionului. Concertul va dura trei ore, cu o pauză de 25 de minute.

Anul trecut, după o absenţă de 15 ani din viaţa concertistică, Leonard Cohen a susţinut primul turneu internaţional, care a avut peste 700.000 de spectatori pe toate continentele. Tot anul trecut, Leonard Cohen a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame din New York, odată cu Madonna, John Mellencamp, „The Dave Clark Five” şi „The Ventures”. La sfîrşitul lunii martie, Cohen a lansat albumul „Live in London”, care conţine 25 de piese din spectacolul susţinut, anul trecut, pe faimosul stadion londonez „O2 Arena”. Albumul „Live in London” include piese precum „Suzanne”, „Dance Me to the End of Love”, „Hallelujah”, care i-au adus lui Cohen reputaţia de care se bucură astăzi. După concertul de la Bucureşti, Leonard Cohen se va deplasa la Madrid, unde va concerta pe 12 septembrie.