Leonardo Da Vinci a prezis sfârşitul lumii la 1 noiembrie 4006

Leonardo Da Vinci ar fi prezis că sfârşitul lumii se va produce pe 1 noiembrie 4006, potrivit unei cercetătoare de la Vatican. Sabrina Sforza Galitzia susţine că a descoperit o serie de indicii în pictura murală “Cina cea de Taină”, realizată de Leonardo Da Vinci. Partea centrală a ferestrei de deasupra lui Iisus şi a discipolilor săi, reuniţi pentru ultima lor masă împreună, înainte de crucificarea lui Cristos, conţine, în opinia acestei cercetătoare italiene, “un puzzle matematic şi astrologic” pe care ea ar fi reuşit să îl descifreze. Cercetătoarea susţine că Da Vinci ar fi prezis că sfârşitul lumii va avea loc în urma unui “potop universal”, care va începe pe 21 martie 4006 şi se va încheia pe 1 noiembrie în acelaşi an. Documentele pe care le-a descoperit cercetătoarea italiană ar susţine faptul că Leonardo Da Vinci ar fi considerat acest potop drept “un nou început pentru omenire”.

“Există cu adevărat un cod al lui Da Vinci, însă nu este cel care a fost făcut celebru de Dan Brown”, a declarat Sabrina Sforza Galitzia. Aceasta, care a studiat, în trecut, manuscrisele lui Da Vinci, în calitate de cercetător al Universităţii California din Los Angeles, lucrează, în prezent, la arhivele Vaticanului. În 2009, Vaticanul a publicat studiul acestei cercetătoare, intitulat “The Last Supper of Leonardo in the Vatican”, în care Sabrina Sforza Galitzia analiza o tapiserie cu “Cina cea de Taină” făcută pentru regele Louis al XIII-lea al Franţei, după modelul celebrei picturi murale a lui Leonardo da Vinci, care se află în Milano. Cercetătoarea italiană a declarat că lucrează la o continuare a acestui studiu, în care va explica, în detaliu, “acest cod ascuns al lui Da Vinci”, care ar avea legătură cu semnele zodiacale şi folosirea celor 24 litere ale alfabetului latin pentru a reprezenta cele 24 de ore ale zilei. Leonardo Da Vinci ar fi considerat că istoria omenirii se îndreaptă către suma tuturor lucrurilor, către judecata finală, descrisă în “Cartea Apocalipsei”, dar şi de autori din antichitate, precum Platon şi Aristotel, a explicat cercetătoarea italiană.

Leonardo Da Vinci a fost atât un savant, cât şi un om religios, care a trăit într-o epocă dificilă şi a preferat să îşi ascundă mesajele, pentru a nu fi atacat. Pictura “Cina cea de Taină”, care măsoară 460 centimetri x 880 centimetri, acoperă un zid întreg în Biserica Santa Maria delle Grazie din Milano. Da Vinci a început lucrările la această pictură în 1495 şi le-a finalizat în 1498. Lucrarea a fost restaurată între anii 1978 şi 1999, deoarece fusese grav deteriorată. În 1980, împreună cu biserica şi cu mănăstirea dominicană, opera lui Leonardo Da Vinci a fost declarată, de către UNESCO, parte din patrimoniul umanităţii. În romanul său din 2003, “Codul lui Da Vinci”, transpus într-un lungmetraj în 2006, cu Tom Hanks în rolul profesorului universitar american Robert Langdon, expert în simbolistică creştină, scriitorul Dan Brown sugera faptul că personajul din dreapta lui Iisus, din pictura “Cina cea de Taină”, nu era Apostolul Ioan, ci Maria Magdalena, că aceasta ar fi fost însărcinată cu copilul lui Iisus şi că acel copil ar fi transmis mai departe genele lui Cristos. Atât romanul, cât şi filmul au fost puternic criticate de Vatican, care a spus că sunt lipsite de acurateţe şi că reprezintă doar nişte blasfemii.