Leonardo DiCaprio a rămas fără prietenă

Actorul american Leonardo DiCaprio s-a despărţit de iubita lui, actriţa Blake Lively, după o relaţie care a durat cinci luni. Informaţia a fost confirmată de agentul de presă al actriţei Blake Lively. O sursă din anturajul lui Leonardo DiCaprio a confirmat la rândul său despărţirea, declarând că cei doi actori rămân buni prieteni. Motivul separării estr aparent programului foarte încărcat al celor doi care nu aveau timp unul pentru celălalt.

Leonardo DiCaprio şi Blake Lively au fost văzuţi pentru prima dată plimbându-se împreună în luna mai, la Festivalul de Film de la Cannes. Au fost văzuţi apoi în Italia, în California, la New York şi la Sydney. În iulie, Blake Lively, în vârstă de 24 de ani, care anterior a avut o relaţie cu Penn Badgley, colegul ei din distribuţia serialului „Gossip Girl / Intrigi la New York”, a declarat într-un interviu acordat revistei „Glamour” că va rămâne întotdeauna sinceră cu ea însăşi, în ciuda faptului că trăieşte în lumina reflectoarelor. „Sunt foarte conştientă de sinele meu. Iar acest lucru îmi oferă un sentiment de siguranţă. Dacă m-aş defini prin lucruri care se schimbă mereu, precum părerile publicului sau hainele pe care le port sau profesia pe care o am, nu ar exista niciun fel de stabilitate într-o astfel de situaţie”, a spus actriţa.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a începe o relaţie cu Blake Lively, Leonardo DiCaprio, în vârstă de 36 de ani, se despărţise de fosta lui iubită, modelul israelian Bar Rafaeli, cu care a format un cuplu timp de peste cinci ani. Anterior, actorul american a avut ca iubită un alt model celebru, brazilianca Gisele Bundchen, de care s-a despărţit în anul 2005.