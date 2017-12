Lesko - fotografie de colecție alături de copilul ei

Anna Lesko încheie acest an cu zâmbetul pe buze. Frumoasa basarabeancă are și de ce să se bucure, având în vedere că în 2014 a avut parte de cea mai mare realizare a ei: nașterea primului său copil, Adam. Bucuria ei este și mai mare la final de an, deoarece a petrecut primul Crăciun alături de prichindelul ei, care, în luna martie, va împlini un an. Pentru a împărtăși cu fanii aceste momente unice din viața ei, Anna a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu Adam, lângă bradul împodobit de sărbătoare. Like-urile nu au întârziat să apară, la fel și mesajele admirative la adresa mamei și a băiețelului ei. „Draga mea, să fii sănătoasă, să te bucuri de carieră, familie, sănătate și să-ți meargă bine și în anul viitor... Ești o luptătoare, o muncitoare și dacă abia după aproape un an pot să-ți spun aceste cuvinte, înseamnă că le meriți. La Mulți Ani!”, a scris o admiratoare.