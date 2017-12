Mii de constănţeni au declarat război deşeurilor aruncate în locurile nepotrivite. În cadrul celei de-a treia ediţii a campaniei „Let’s Do It Constanta”, 4.500 de constănţeni au răspuns pozitiv îndemnului echipei coordonatoare: „De ce să fi un simplu om când poţi să fi un supererou!”. Acţiunea are loc sâmbătă, începând cu ora 9.00, pe întreg teritoriul judeţului nostru. „Este extraordinar ce se întâmplă. Numărul mare de constănţeni înscrişi şi faptul că mulţi au aflat deja despre această campanie ne confirmă, încă o dată, importanţa şi amploarea pe care proiectul internaţional o are la Constanţa”, a declarat coordonatorul, Victor Maxim. În acest an, voluntarii acţionează pe plajele Modern şi Mamaia, Pădurea Valu lui Traian, Parcul Tăbăcăriei, Lacul Tăbăcăriei şi Lacul Sutghiol.