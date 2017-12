Aproximativ 200.000 de voluntari au strâns peste 550.000 de saci cu gunoi, în urma acţiunii de curăţenie naţională „Let\'s Do It Romania!” care a avut loc pe 25 septembrie, potrivit rezultatelor finale ale campaniei. Având în vedere rezultatele, organizatorii campaniei au declarat că, la nivelul ţării noastre, obiectivul campaniei a fost atins. Organizatorii au precizat că, în urma numeroaselor mesaje primite după 25 septembrie, „va exista o continuare, scrisă împreună cu toţi cei care vor să se implice cu idei şi sugestii”. Românii sunt îndemnaţi să completeze un formular disponibil pe intranet-ul campaniei şi să răspundă la întrebarea „Cum vezi viitorul „Let`s Do It, Romania!”?”. Toate ideile vor ajunge la echipa de organizare. Campania ecologică „Let`s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de voluntariat organizat până în prezent în România, care a avut ca obiectiv curăţarea gunoaielor din arealele naturale ale ţării, într-o singură zi. „Ziua de Curăţenie Naţională a fost 25 septembrie 2010, zi în care peste 180.000 de locuitori ai României au arătat că se poate şi că România poate fi o ţară mai curată”, arătau organizatorii, într-un comunicat din octombrie. Ideea a fost implementată cu succes şi în Estonia (2008), Letonia şi Lituania (2009), Portugalia (martie 2010) şi Slovenia (aprilie 2010). La nivelul judeţului Constanţa, la manifestarea de pe 25 septembrie, au participat peste 1.500 de persoane, cu vârste cuprinse între 6 şi 75 de ani, provenind din toate categoriile sociale. Campania a primit şi distincţia Golden Award for Excellence, pentru „cel mai mare proiect de implicare socială”, la începutul lunii octombrie, la cea de-a opta ediţie a Romanian PR Award.