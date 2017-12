“Let’s Do It, România!”, la start

Peste 6.000 de constănţeni vor ieşi din casă, sâmbătă, pentru a curăţa natura luând parte la Campania “Let’s Do It, România!”. Profesori şi elevi, angajaţi ai companiilor de judeţ, sindicalişti sau doar oameni care au înţeles importanţa păstrării unui mediu curat s-au înscris pe www.letsdoitromania.ro pentru a participa la Ziua de curăţenie naţională. Pentru o mai bună organizare a fost întocmită o hartă a deşeurilor, pe baza căreia voluntarii vor încerca să schimbe “faţa” României într-o singură zi. Potrivit acestei hărţi, pe 45% din suprafaţa judeţului Constanţa se găsesc deşeuri. Scopul activităţii este, pe de o parte să mobilizeze sute de mii de persoane pentru curăţenia întregii ţări de deşeurile din afara oraşelor, iar pe de altă parte, educarea şi responsabilizarea populaţiei cu privire la grija faţă de mediul înconjurător. “Ne-am propus ca la sfârşitul zilei de curăţenie să putem număra aproximativ 50.000 saci de deşeuri. De asemenea, ne dorim la fel ca şi anul trecut să colectăm, pe cât posibil, selectiv. Zonele vulnerabile care necesită atenţie sporită sunt în general cele frecventate des de turişti pentru picnic sau grătar, aşa cum este zona Cheile Dobrogei şi Gura Dobrogei. La acestea se adaugă litoralul, pădurea Comorova, pădurea Hagieni, lacurile Siutghiol şi Taşaul”, a declarat coordonatorul pe judeţul Constanţa al “Let’s Do It, România!”, Cosmin Bârzan.