“Let’s Do It, Romania!” şi în 2011

Cel mai mare proiect de implicare socială din ţară, “Let’s Do It, Romania!”, va fi organizat şi în 2011. În acest an, Ziua de Curăţenie Naţională este pe 24 septembrie! Odată cu lansarea oficială a noii ediţii, a fost publicat în premieră şi raportul oficial pentru acţiunea realizată în 2010, pe 25 septembrie. Acesta poate fi găsit şi pe site-ul proiectului, www.letsdoitromania.ro. Cifrele generale ale proiectului arată că peste 200.000 de voluntari au participat la curăţenia de pe 25 septembrie, din toate cele 41 de judeţe ale ţării, care au strâns peste 55.000 de saci de deşeuri. Pe partea de organizare, 5 autorităţi centrale şi peste 2.000 de autorităţi locale au fost implicate pe parcursul proiectului, împreună cu 1.289 organizatori la nivel naţional (60 organizatori naţionali, 21 coordonatori regionali, 84 organizatori judeţeni şi 1.145 organizatori locali). Au fost implicaţi peste 294 parteneri de logistică (salubrizare, valorificare şi depozitare), peste 350 companii şi peste 255 ONG-uri. Noutatea principală din acest an este reprezentată de noul sistem de cartare, care va fi bazat de data aceasta pe “zone de cartare”, de apro.x 3x3 km fiecare (numite şi griduri). Fiecarui voluntar care se înscrie pentru cartare îşi va alege zone de cartare proprii, iar raportarea se va face încărcând pe intranetul proiectului informaţiile de pe teren. Noul sistem permite calcularea procentajului cartat din fiecare judeţ, dar şi alocarea resurselor în zonele cu probabilitatea cea mai mare de a exista gunoi. Obiectivul final al acestui sistem este Harta Deşeurilor, instrumentul cheie pentru organizarea voluntarilor pentru ziua de curăţenie. Harta Deşeurilor va sta la baza Registrului Naţional al Deşeurilor, gândit ca un instrument de monitorizare a zonelor cu probleme din România, util pentru autorităţi şi organizatori. Anul acesta, “Let’s Do It, Romania!” îşi propune să depăşească recordul stabilit anul trecut şi să mobilizeze 500.000 de voluntari în ziua de 24 septembrie. Echipa de proiect beneficiază de suportul mai multor parteneri de elită, recunoscuţi pentru profesionalism în ariile lor de expertiză: Institutul Român de Training şi Ascendis (training), Asociaţia Română de Salubritate, Urban şi Romprest (logistică), Friends (advertising). De asemenea, Comunitatea “Let’s Do It, World!” este susţinută oficial de PE, 406 membri au semnat Declaraţia nr. 3/2011, prin care îşi oferă suportul pentru LDIW şi vor cere Comisiei Europene îmbunătăţirea legislaţiei UE cu privire la managementul deşeurilor. În afara obiectivului evident, curăţarea ţării de deşeuri, proiectul are şi o importantă componentă de educare şi responsabilizare a populaţiei, în ceea ce priveşte grija faţă de mediul înconjurător. “Let’s Do It, Romania!” este proiectul tuturor celor care cred că în România se întâmplă şi lucruri pozitive, atunci când fiecare este dispus să contribuie, chiar cu foarte puţin: o singură zi, pentru o Românie curată.