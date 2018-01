„Let’s talk about it”, un nou single „Akcent”

După ce au lansat numeroase hituri, încă de la apariţia pe piaţa muzicală, componenţii trupei „Akcent” revin în atenţia publicului larg cu un nou single, intitulat „Let’s talk about it”. Piesa este al doilea extras pe single de pe albumul lansat în primăvară, „King of Disco”. În plus, cei patru artişti îşi doresc să filmeze şi un videoclip, care se preconizează a fi diferit faţă de cel al melodiei ce a dat şi numele albumului, care a fost unul de imagine, Mihai, Sorin, Adi şi Marius fiind mereu în prim-planul camerelor.

Mai mult, artiştii îşi doresc ca, odată cu lansarea noului single să organizeze un megaconcert marca… „Akcent”, unde vor prezenta piesele care i-au consacrat. De asemenea, Mihai, Sorin, Adi şi Marius îşi doresc ca şi această piesă să devină un hit, mai ales că, în ultima vreme, „akcenţii” au succes şi în străinătate, solicitările pentru concerte în Europa fiind numeroase.