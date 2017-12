Leucemia a luat viaţa unei tinere la început de drum

Veste dureroasă pentru cei care au cunoscut-o pe tânăra Andrada Elena Broască, din Eforie Nord, care, în toamna lui 2011, a fost diagnosticată cu o afecţiune cruntă: leucemie. Doi ani a ţinut suferinţa sa, cu momente mai bune, cu momente mai puţin plăcute. O parte dintre prietenii ei de pe reţeaua de socializare (Arhiepiscopia Tomisului şi Crucea Roşie Constanţa) care i-au sărit în ajutor, organizând un spectacol de binefacere la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, au anunţat că boala a învins-o, după ce a măcinat-o puţin câte puţin. A murit şi s-a alăturat îngerilor. „De dimineaţă (ieri - n.r.), sufletul meu plânge, nu îmi pot stăpâni lacrimile nici acum, am primit mesaj de la părinţii ei că a devenit un înger. Cerul plânge şi el, nici nu îmi pot imagina durerea părinţilor ei. Nu am cuvinte, am doar lacrimi... Dumnezeu să o odihnească în pace!”, este mesajul preşedintelui Crucii Roşii Constanţa, Carmen Lungu, postat pe o reţea de socializare.

„CA O RĂCEALĂ...” Despre drama Andradei, studentă a Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, cotidianul „Telegraf” a relatat în noiembrie 2011, încercând să îi dea o mână de ajutor. Atunci, medicii de la Constanţa au fost cei care i-au descoperit boala şi au sfătuit-o să aleagă drumul spre Bucureşti, pentru a putea fi tratată. Aşa a ajuns la Spitalul Universitar. Părinţii ei au spus că vestea afecţiunii fiicei lor i-a lovit ca un trăsnet, mai ales că Andrada părea sănătoasă şi nimic nu ar fi anticipat diagnosticul ei. Mai mult, în familie nimeni nu a avut leucemie, ca să se poată considera că ar putea fi vorba de o boală moştenită de la vreo rudă. „La Andrada, leucemia s-a manifestat ca o răceală. Avea ganglionii umflaţi, iar pe picioare îi apăruseră vânătăi de diametrul unei monede de cinci bani”, povestea, în toamna lui 2011, Viorel Broască, tatăl fetei. El mai spunea că medicii nu i-au dat prea multe explicaţii, însă una dintre concluzii ar fi fost că boala ar fi apărut în urma unor mutaţii genetice. Acum, orice explicaţie este, însă, de prisos. Andrada s-a ridicat la ceruri şi de acolo îi va veghea pe părinţii şi prietenii săi.