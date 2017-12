Leul a cîştigat 0,47% în faţa euro

Leul s-a apreciat, ieri, cu mai mult de un ban (0,47%) faţă de moneda europeană pînă la 3,3479 lei/euro, pe fondul tendinţei regionale de întărire a monedelor din ţările emergente în faţa euro, susţinută de slăbirea monedei unice europene în faţa yenului şi dolarului, susţin dealerii. \"Leul a deschis sus şedinţa sub efectul euforiei de vineri, cînd a fost o apreciere, a urcat şi bursa. După acest moment, cursul a revenit la 3,35 lei/euro\", a spus dealerul Băncii Comerciale Carpatica (BCC) Florin Ţucneanu. În deschiderea şedinţei valutare de ieri, euro era cotat la 3,3470-3,3500 lei, însă leul s-a întărit în primele ore pînă la o cotaţie maximă de 3,3400-3,3430 lei/euro, pentru ca apoi euro să revină uşor spre 3,35 lei, unde se situa în jurul orei 14:30.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3479 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale, cu peste un ban (0,47%) faţă de euro, de la 3,3637 lei/euro, cît era vineri. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a menţinut, în prima parte a zilei de ieri, la cotaţii sub 1,41 dolari/euro, iar în jurul orei 14:40, ora României, cotaţia era de 1,4090 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,22%) faţă de dolar, de la 2,3837 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3765 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,93% pe an, faţă de 7,12% pe an, cît era la finalul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 7,77% pe an, de la 8% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au coborît uşor la 6,5-7,5% pe an, după ce banca centrală a anunţat că anulează licitaţia pentru depozite la două săptămîni la care plăteşte o dobîndă fixă de 7% pe an.