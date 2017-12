Leul a cîştigat aproape un ban în raport cu euro

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, cu aproape un ban faţă de euro pînă la 3,2627 lei/euro, ca urmare a valului mare de vînzări de valută din prima parte a zilei, susţin dealerii. \"Leul s-a apreciat în prima parte a şedinţei valutare, după care s-a depreciat faţă de euro, în condiţiile în care nici pe celelalte pieţe nu există o tendinţă clară de evoluţie din cauza nehotărîrii investitorilor\", a spus dealerul Volksbank, Lidia Olaru. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2627 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 92 de lei vechi (0,28%) faţă de euro, de la 3,2719 lei/euro, cît era vineri. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3625 şi 1,3656 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3643 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 14 lei vechi (0,06%) faţă de dolar, de la 2,3934 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3920 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,84% pe an, faţă de 5,13% pe an cît la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 6,13% pe an de la 6,06% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut uşor la 6-7% pe an de la nivelul de vineri, de 5,5-6% pe an, în aşteptarea licitaţiei organizate de BNR pentru depozitele la două săptămîni, la care banca centrală a atras 5 miliarde de lei.