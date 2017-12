Leul a continuat să se aprecieze

Moneda naţională s-a apreciat în prima parte a şedinţei interbancare de ieri, iar Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,2077 lei/euro, în scădere cu 1,88 bani faţă de cea de luni. Banca centrală a publicat luni, în prima şedinţă din 2010, o rată de referinţă de 4,2265 lei/euro, cu 0,17 bani sub nivelul de la finele anului 2009. Pentru moneda americană, BNR a stabilit o rată de schimb de 2,9186 lei, cu 2,15 bani sub referinţa de luni, de 2,9401 lei/dolar. Leul s-a apreciat în debutul şedinţei interbancare de ieri, încurajată de tendinţa pozitivă din regiune, astfel că paritatea a coborât pentru scurt timp sub nivelul de 4,2 lei/euro. După ce rata de schimb a atins un minim de 4,1960 lei/euro, cursul a revenit pe creştere uşoară, iar în jurul orei 10.30, euro era schimbat pentru 4,2 - 4,2050 lei/euro. Cursul de schimb a coborât la 4,18 lei/euro la finalul şedinţei, după ce leul s-a apreciat semnificativ în a doua parte a zilei, pe fondul unor ordine mari de cumpărare de lei, evoluţia fiind însă încurajată şi de sentimentul pozitiv al investitorilor faţă de regiune. Dobânzile publicate ieri dimineaţă de băncile comerciale pentru sumele plasate pe termen de o zi au scăzut de la 8,83 - 9,33% la 8,54 - 9,04%, iar randamentele pentru depozitele cu maturitate de o săptămână s-au redus de la 9,48 - 9,98% la 9,19 - 9,69%.