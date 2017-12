Leul a continuat să se aprecieze

Leul a fost singura monedă din regiune care s-a apreciat ieri faţă de euro, la finele şedinţei cursul oscilînd aproape de 4,19 lei/euro, cu 1,4 bani sub nivelul din şedinţa precedentă. Primele tranzacţii au fost realizate la 4,2040 - 4,2070 lei/euro, iar în prima oră de transfer, cumpărările de euro au determinat avansul cursului la 4,2070 - 4,2100 lei/euro. Ulterior, oferta de valută din piaţă a fost suplimentată şi, pînă la ora 12.00, leul s-a apreciat semnificativ, iar cursul a scăzut sub 4,19 lei/euro, atingînd un minim de 4,1840 - 4,1850 lei/euro. În partea a doua a şedinţei, cotaţiile au mai urcat uşor, dar s-au menţinut sub nivelul de la deschidere, leul fiind singura valută din regiune care s-a întărit faţă de euro. Cursul de referinţă publicat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) a coborît astfel pentru a şasea şedinţă consecutivă, la 4,1851 lei/euro, nivelul minim al ultimelor patru luni. O rată de schimb inferioară a fost publicată de BNR la 1 iunie, cînd euro a fost cotat la 4,1817 lei/euro. Cursul anunţat ieri este cu 1,02 bani mai mic decît cel de luni, de 4,1953 lei/euro, minimul ultimelor trei luni. Pentru dolarul american, BNR a afişat o rată de schimb de 2,8701 lei/dolar, cu 0,39 bani peste cea de luni, de 2,8662 lei/dolar. Băncile comerciale au afişat, ieri, dobînzi de 10,72 - 11,22% pentru depozitele cu scadenţa la o zi, în creştere faţă de cele de luni, de 10,19 - 10,69%, în timp ce ratele pentru plasamentele la o săptămînă au urcat la 10 - 10,5%, de la 9,81 - 10,3%.