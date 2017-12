Leul a mâncat prea mult de Paşte

Cotaţiile monedei naţionale au înregistrat fluctuaţii reduse în prima parte a sesiunii interbancare de ieri, în jurul nivelului de 4,4650 lei/euro, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă de 4,4660 unităţi, cu 0,53 bani mai ridicat decât cel de vineri. În acelaşi timp, paritatea leu/dolar american a crescut cu 0,78 bani, la 3,2356 lei/dolar. Leul s-a depreciat uşor şi faţă de francul elveţian, perechea urcând de la 3,6578 la 3,6584 unităţi. Ratele medii ale dobânzilor afişate ieri dimineaţă de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au crescut de la 1,76 - 2,26% la 2,5 - 3% pe an. Ele sunt sub rata de referinţă a BNR, de 3,5% pe an. Indicatorul ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a urcat la 2,98%, de la 2,96% vineri.