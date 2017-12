Leul bate pasul pe loc

Cursul de referinţă publicat de BNR a coborât vineri la 4,4006 lei/euro, cu 0,4 bani sub nivelul de joi, într-o piaţă cu tranzacții mici şi oscilaţii nesemnificative ale cotaţiilor. Pentru dolar, banca centrală a anunţat un curs de 3,3964 lei, în creştere cu 4,6 bani; pentru francul elvețian, paritatea a coborât ușor sub nivelul de joi, la 3,6486 lei. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru cele mai multe credite în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, s-a menținut la 1,88 - 2,38% pe an.