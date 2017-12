Leul iese din tendinţa regională şi pierde peste un ban în raport cu euro

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu 0,38% faţă de euro pînă la 3,2719 lei/euro, ca urmare a cumpărărilor mari de valută, contrar evoluţiei celorlalte monede din regiune, susţin dealerii. \"Leul s-a depreciat destul de puternic de la nivelul de nici 3,25 lei/euro de dimineaţă, la peste 3,27 lei/euro, la prînz. De această dată, evoluţia leului nu prea a fost corelată de mişcarea zlotului sau a forintului, iar ordinele cred că au fost şi de natură comercială, nu doar speculativă\", a spus dealerul Băncii Comerciale Carpatica, Florin Constantinescu. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2719 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 124 de lei vechi (0,38%) faţă de euro, de la 3,2595 lei/euro, cît era joi. După deschiderea şedinţei, leul s-a întărit uşor la 3,2470 lei/euro, după care a pierdut teren pînă la 3,2720-3,2730 lei/euro.

“În august, leul şi-a mai pierdut din greutate comparativ cu aprecierea pe care a înregistrat-o în lunile precedente. Ne-am întors cumva la nivelul la care ne aflam la sfîrşitul lunii mai, începutul lui iunie. Această evoluţie oscilantă se datorează speculatorilor. Leul s-a apreciat pe baza optimismului generalizat la nivel global. Acum riscul la nivel global este reevaluat”, a declarat economistul ABN Amro, Radu Crăciun. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 7 lei vechi (0,03%) faţă de dolar, de la 2,3927 lei/dolar, cît era joi, la 2,3934 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5,13% pe an, faţă de 5% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 6,13% pe an, de la 6,06% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel relativ scăzut de 5,5-6% pe an, ca urmare a nivelului ridicat al lichidităţii din piaţă, iar băncile aşteaptă licitaţia de luni organizată de BNR pentru depozitele pe două săptămîni.