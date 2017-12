Leul încheie săptămâna în forţă

Moneda naţională s-a apreciat semnificativ în prima parte a sesiunii interbancare de vineri, iar Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă în scădere cu 2,35 bani, la 4,4514 lei/euro, un minim de la începutul lui decembrie. Un curs de schimb inferior, de 4,4359 lei/euro, a fost anunţat de banca centrală la 2 decembrie. Leul a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, referinţa coborând cu 1,14 bani, de la 3,2533 la 3,2419 unităţi. Totodată, perechea leu/franc elveţian a scăzut de la 3,6704 la 3,6509 unităţi. Unii dealeri consideră însă că BNR a vândut indirect valută pentru Ministerul Finanţelor. Ratele medii ale dobânzilor afişate vineri de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au scăzut la 1,76 - 2,26% pe an, după ce joi au fost la 1,89% - 2,39% pe an. Indicatorul ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a stagnat la 2,98% pe an.