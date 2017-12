Leul, la minimul ultimelor cinci luni

Moneda naţională şi-a accentuat declinul, iar referinţa anunţată de Banca Naţională a României (BNR) a urcat la 4,3137 lei/euro, maximul de la începutul lunii iulie. Comparativ cu paritatea de joi, de 4,2996 lei/euro, referinţa de vineri este cu 1,41 bani mai mare. Un curs mai ridicat a fost publicat de banca centrală la 1 iulie, de 4,3537 lei/euro. Nivelul record a fost atins pe 30 iunie, când referinţa BNR a fost de 4,3688 lei/euro. Totodată, leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, iar cursul a urcat cu 2,82 bani, de la 3,2299 lei/dolar la 3,2581 lei/dolar. Astfel, leul a consemnat pe piaţa interbancară o depreciere de circa 0,3%, în timp ce valutele din regiune au înregistrat pierderi de 1-1,5%, influenţate de aprecierea dolarului şi în linie cu scăderea burselor, în condiţiile în care criza datoriilor din zona euro s-a intensificat, iar Portugalia este presată să accepte ajutor extern. Pe piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au coborât uşor comparativ cu şedinţa precedentă, dar s-au situat cu mult sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. BNR a afişat în prima parte a zilei un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,86% pe an, faţă de 3,08% în şedinţa precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 3,36% pe an, de la 3,58% în şedinţa anterioară.