Leul, la minimul ultimelor nouă luni

Banca Naţională a României (BNR) a publicat ieri un curs de referinţă de 4,1980 lei/euro, un nou minim record al ultimelor nouă luni. Un curs inferior, de 4,2051 lei/euro a fost afişat de banca centrală pe 4 iunie 2010. Evoluţia pozitivă a monedei naţionale i-a speriat un pic pe exportatori, care ar vrea să repete performanţele foarte bune înregistrate anul trecut. În acelaşi timp însă, românii cu credite în valută au un moment de respiro, în care îşi pot face ordine în finanţele personale.

LEUL A RECUPERAT DOAR 5% DIN CE-A PIERDUT ÎN CRIZĂ. De la începutul anului, leul s-a întărit cu 1,17% în faţa euro, pe fondul perspectivelor economice optimiste. Desigur, mai este mult de recuperat pentru a atinge nivelurile din 2008, când cursul era mai mic de 4 lei/euro. „Nivelul actual de 4,20 lei/euro reprezintă un suport pe termen scurt. În viitorul apropiat este foarte posibil ca leul să coboare sub 4,15 lei/euro. De reţinut este că, în februarie, leul a fost singura monedă din regiune care a crescut în faţa euro, tendinţa de apreciere devenind vizibilă la jumătatea lunii, când Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat datele privind contracţia economică din 2010, de 1,2%, un nivel cu 50% mai redus faţă de estimările iniţiale. Aşteptările pentru 2011 şi 2012 sunt mult mai bune, aşa că leul s-a aliniat la acest trend”, spune directorul general al casei de brokeraj X-Trade Brokers, Victor Safta. Există însă unele bănuieli că BNR ar „sprijini” aprecierea leului, pentru a tempera presiunile inflaţioniste (creştere a preţurilor cu 0,77% în ianuarie, scumpirea petrolului etc). În plus, moneda naţională rămăsese mult în urma valutelor din regiune, fapt care avea un efect negativ asupra încrederii investitorilor. „Dacă zlotul şi coroana cehă sunt cu peste 20% mai puternice faţă de minimele crizei financiare, leul abia a recuperat 5%. Mişcarea recentă de apreciere a monedei naţionale e un fel de relaxare a pieţelor, după o lungă perioadă de crispare, însă se face într-un ritm prudent, încrederea în revenirea economiei româneşti fiind încă limitată de incertitudini”, mai spune Safta.

RATE BANCARE MAI MICI LA CREDITELE ÎN VALUTĂ. Ce înseamnă un leu puternic pentru persoanele fizice? „Majoritatea românilor sunt plătiţi în lei, motiv pentru care perioada această le este benefică. În acelaşi timp, foarte multe credite acordate sunt în valută, aşa că ratele plătite de clienţi scad, fapt care reduce presiunile din segmentul bancar. Este un mic avantaj pentru debitori. Totodată, exportatorii nu au motive să se bucure, mai ales în Constanţa, oraş portuar, în care foarte multe taxe şi tarife sunt exprimate în euro”, a declarat directorul corporate al Raiffeisen Bank Constanţa, Sorin Suciu. Oficialii Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor (ANEIR) au declarat recent că stau relativ liniştiţi, câtă vreme cursul de schimb nu iese din intervalul 4,1 - 4,3 lei/euro. Leul a continuat să câştige teren şi în faţa dolarului, în special datorită faptului că tot mai mulţi investitori se îndepărtează de moneda americană, considerată o valută de refugiu. Ieri, BNR a afişat un curs de 3,0430 lei/dolar, cu 0,59 bani sub nivelul de luni. Este cel mai mic nivel din 5 noiembrie 2010, când BNR publica o referinţă de 3,0403 lei/dolar. Potrivit dealerilor, surplusul de lichiditate din piaţă a fost epuizat de vânzările de valută realizate indirect de banca centrală în ultima perioadă, pentru aprecierea leului.