Leul, lovit de apatia de toamnă

Cotaţiile monedei naţionale au oscilat aproape de 4,45 lei/euro în prima parte a sesiunii interbancare de vineri, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă în urcare cu 0,42 bani, de 4,4521 unităţi. O creştere modestă a fost înregistrată şi pentru francul elveţian, de la 3,6097 la 3,6177 lei. Cursul de schimb leu/dolar american a scăzut însă, cu 1,57 bani, de la 3,3101 la 3,2944 unităţi. Dobânzile afişate vineri de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au urcat uşor, de la 0,56 - 1,06% la 0,66 - 1,16% pe an. Dobânzile sunt cu mult sub rata indicatorului de referinţă al BNR, aflat la un minim istoric de 4% pe an.