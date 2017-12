Leul n-are ochii injectaţi

Moneda naţională s-a depreciat în prima parte a şedinţei interbancare de ieri, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă de 4,4726 lei/euro, în creştere cu 0,56 bani faţă de nivelul de miercuri. Leul a scăzut uşor şi în raport cu dolarul american, iar rata de schimb a avansat cu 1,06 bani, de la 3,2384 la 3,2490 unităţi. În acelaşi timp, referinţa leu/franc elveţian a continuat să scadă uşor, de la 3,6634 la 3,6619 unităţi. „În mod surprinzator, banca centrală a injectat miercuri circa 1,2 miliarde lei în piaţă. Chiar dacă este prima injecţie de lichiditate din septembrie încoace şi cea mai importantă din iulie, când astfel de operaţiuni erau mai dese, nu credem că este un eveniment semnificativ pentru piaţă. Cel mai probabil, operaţiunea este rezultatul nevoilor de finanţare a două bănci, care au probleme cu limitele de împrumut interbancar“, notează analiştii ING Bank. Tot ieri, ratele medii ale dobânzilor afişate ieri de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei, la 24 de ore, au stagnat la 1,93 - 2,43%. Ele sunt cu mult sub rata de politică monetară a BNR, de 3,5% pe an. Nu în ultimul rând, indicatorul Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut nesemnificativ, de la 2,96 la 2,95% pe an.