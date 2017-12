Leul pierde teren

Leul s-a depreciat ieri cu 0,28 la sută faţă de euro, iar Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,1910 lei pentru moneda europeană, în creştere cu 1,18 bani comparativ cu luni, 31 iunie, când euro a fost cotat la 4,1792 lei. De asemenea, dolarul american a câştigat teren în faţa monedei naţionale, BNR stabilind un curs de 3,4544 lei, în creştere cu 5,6 bani (1,64 la sută) comparativ cu valoarea de 3,3984 lei, consemnată în şedinţa precedentă. Leul ajunge astfel la un nou minim istoric care nu a mai fost atins din 11 noiembrie 2003, când moneda naţională se tranzacţiona la 3,4756 lei/euro. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt se menţin sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,68% pe an, în creştere faţă de nivelul de luni, de 5,49%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a urcat la 6,18%, de la 5,99% în şedinţa precedentă. Pe piaţa internaţională, euro a atins ieri minimul ultimilor patru ani în faţa dolarului, pe fondul îngrijorărilor cauzate de pierderile suferite de băncile europene şi de riscurile efectelor reducerilor bugetare asupra economiei UE, informează Bloomberg. Euro a pierdut 1,6%, fiind cifrat la valoarea de 1,2111 dolari, cel mai scăzut nivel din 14 aprilie 2006 până în prezent, după care cursul s-a redresat uşor la valoarea de 1,2163 dolari. Euro s-a depreciat din nou şi în faţa yenului japonez, cu 1,6%, fiind cotat la valoarea de 110,74 yeni, faţă de 112,31 yeni luni. Moneda japoneză s-a apreciat şi în faţa dolarului american, cu 0,2%, fiind cotată la 91,07 yeni/dolar, faţă de valoarea înregistrată luni, de 91,26 yeni/dolar.