Leul s-a apreciat în faţa principalelor valute

Leul s-a apreciat ieri în raport cu moneda europeană, care a fost cotată de Banca Naţională a României (BNR) la 4,5281 lei, în urcare cu 0,2 bani (0,04%) faţă de valoarea din şedinţa anterioară, când un euro valora 4,5301 lei. Leul s-a apreciat şi în raport cu dolarul american, care a ajuns la 3,3218 lei, cu 2,29 bani (0,68%) sub valoarea de miercuri, de 3,3447 lei. Şi gramul de aur s-a ieftinit ieri faţă de şedinţa anterioară, cu 45,12 bani (0,34%), la 132,8981 lei, faţă de cotaţia anterioară, de 133,3493 lei. Pe de altă parte, rata de referinţă leu/franc elveţian a crescut foarte uşor pentru a doua zi consecutiv şi a ajuns la 3,6760 unităţi, după ce, miercuri, francul elveţian a fost cotat la 3,6696 lei. Pe de altă parte, dobânzile practicate de băncile comerciale continuă să încadreze dobânda la facilitatea de depozit practicată de BNR, de 0,75% pe an. Dobânzile practicate pentru plasamentele cu scadenţă la o săptămână au continuat să crească foarte uşor, la 0,89% pe an, de la 0,86% pe an. Creşterea este determinată de faptul că vineri începe o nouă perioadă în care băncile trebuie să constituie rezervele minime obligatorii cerute de BNR. Dobânda ROBOR pentru plasamente cu scadenţă la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut nesemnificativ, de la 1,98% pe an la 1,97% pe an.