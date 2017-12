Leul s-a apreciat

Primele tranzacţii ale zilei de ieri s-au realizat la cotaţii de 4,1180 - 4,1210 lei/euro, respectiv cu 0,95 - 0,76 bani sub paritatea de la finalul şedinţei de vineri, când euro valora 4,1275 - 4,1286 lei. În jurul orei 10.00, euro era cotat la 4,1125 - 4,1145 lei. Cursul valora cu 1,4 - 1,5 bani sub rata de la închiderea sesiunii anterioare. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,1186 lei/euro, în scădere cu 0,99 bani faţă de paritatea precedentă. O cotaţie inferioară a fost afişată de BNR pe 8 aprilie, când euro valora 4,1128 lei. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de referinţă de 3,0963 lei/dolar, în scădere nesemnificativă, cu 0,02%, faţă de nivelul anterior. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au urcat cu circa 2 puncte procentuale, până în jur de 4,5%, în urma operaţiunii de vineri a BNR, care a atras 2,5 miliarde lei pentru o săptamână. În prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 4,39% pe an, în creştere semnificativă faţă de nivelul de vineri, de 2,20%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a urcat la 4,89%, de la 2,70% în şedinţa precedentă.