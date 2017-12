Leul s-a apreciat uşor faţă de moneda europeană

Leul s-a apreciat, ieri, cu 0,14% faţă de moneda europeană pînă la 3,3822 lei/euro, ca urmare a randamentului superior oferit de depozitele interbancare în lei, care a stimulat cererea de lei, susţin dealerii. \"Pricipalul motiv care a dus la aprecierea leului din prima parte a zilei pare să fi fost nivelul ridicat la care au ajuns dobînzile la depozitele interbancare în lei pe termen scurt\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. Monedele din regiune, precum zlotul, forintul şi lira turcească, cu care leul are de obicei o evoluţie asemănătoare, au avut mişcări diferite. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3822 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,14%) faţă de euro, de la 3,3871 lei/euro, cît era marţi. După deschiderea şedinţei valutare la 3,3845-3,3895 lei/euro, moneda naţională s-a apreciat pînă la 3,3706 lei/euro, după care a revenit la 3,3800-3,3850 lei/euro.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,4112 şi 1,4162 dolari/euro, iar în jurul orei 14:15, ora României, cotaţia era de 1,4125 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,35%) faţă de dolar, de la 2,4033 lei/dolar, cît era marţi, la 2,3948 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,04% pe an, faţă de 6,62% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,95% pe an, de la 7,32% pe an cît era marţi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut uşor la 7,5-8,5% pe an de la nivelul de 6-7% pe an, de marţi, ca urmare a nevoii de lichiditate din piaţă. Băncile au înregistrat o creştere a nevoii de lei din cauza plăţilor mai mari la bugetul de stat, în special a plăţilor de TVA din această perioadă.