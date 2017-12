Leul s-a apreciat uşor, în trend cu valutele din regiune

Leul a preluat dinamica valutelor din pieţele emergente şi s-a apreciat uşor ieri, pe piaţa interbancară, terminînd şedinţa sub nivelul de 3,51 unităţi. Ultimele transferuri pe piaţa locală au fost perfectate la 3,5085 - 3,5100 lei/euro, uşor sub nivelul de la închiderea de miercuri. La deschidere, băncile au cotat euro la 3,5110 - 3,5130 lei şi raportul a atins în prima parte maximul zilei la 3,5120 lei/euro, sub presiunea fluxurilor locale. Investitorii străini au început apoi vînzările de valută în piaţă, care au coborît treptat cotaţia pînă la un minim de 3,5050 lei/euro. Mişcarea a fost întîlnită şi în pieţele importante din regiune. "La acest nivel, clienţii locali au considerat că este oportun să cumpere euro, pentru a-şi asigura necesarul de valută pentru finanţarea importurilor de iarnă", a afirmat dealerul unei bănci. Cotaţia a revenit, impulsionată de cumpărările clienţilor locali, dar a rămas sub 3,51 unităţi pînă la finalul şedinţei.

"După evoluţia de azi a pieţei, se pare că nerezidenţii îşi construiesc poziţii long pe leu, adică mizează pe o apreciere în perioada următoare, chiar sub pragul de 3,5 unităţi. Dacă această rezistenţă va fi spartă, în piaţă se vor activa stop-loss-uri foarte mari, care au forţa să împingă cursul chiar spre 3,47 unităţi", a adăugat dealerul. BNR a calculat un curs de referinţă de 3,5072 lei pentru un euro, în uşoară scădere, cu 0,09 bani, faţă de nivelul raportului de miercuri. Moneda americană a evoluat în sens invers şi a cîştigat 0,28 bani, referinţa urcînd la 2,7448 lei. Banca centrală a refuzat cele 450 de milioane de lei oferite de băncile comerciale la licitaţia de certificate de depozite cu scadenţa la trei luni, întrucît oferta nu s-a ridicat la cel puţin 75% din valoarea iniţială propusă, de un miliard lei. Pe piaţa monetară interbancară, dobînzile la depozitele pe o zi (overnight) au coborît uşor faţă de ziua precedentă şi s-au situat în intervalul 8,6 - 9,1%.