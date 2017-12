Leul s-a apreciat uşor

Leul a deschis şedinţa de ieri la 4,1530 - 4,1560 lei/euro. Imediat după debutul sesiunii, cursul a urcat la un maxim de 4,1580 lei/euro, dar la acest prag, ordinele de vânzare de valută au devenit predominante, iar cursul a coborât sub 4,15 lei/euro. Cu puţin înainte de ora 13.00, schimburile se realizau la 4,1475 - 4,1490 lei/euro. Potrivit dealerilor, ordinele de vânzare de euro ale străinilor au menţinut cursul sub 4,15 lei/euro. În a doua parte a zilei, cotaţiile au coborât la un minim de 4,1440 - 4,1460 lei/euro, iar la închidere au crescut uşor, la 4,1460 - 4,1470 lei/euro. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,1484 lei/euro, cu 1,13 bani sub nivelul din sesiunea precedentă, de 4,1597 lei/euro, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 săptămâni. Banca centrală a calculat un curs de 3,0707 lei/dolar pentru moneda americană, în scădere cu 2,54 bani faţă rata de luni, de 3,0961 lei/dolar. Pe piaţa monetară, randamentele pentru plasamentele pe termen de o zi au fost stabile, situându-se la 2,22 - 2,72%. Pentru depozitele la o săptămână, băncile au afişat dobânzi în creştere, de la 2,47 - 2,97%, la 2,51 - 3,01%.