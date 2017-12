Leul s-a depreciat

Leul a fost stabil în raport cu euro în şedinţa interbancară de ieri, cursul oscilând foarte uşor, sub nivelul de 4,1 lei/euro, pe volume reduse de tranzacţionare, fără să fie influenţat de ştirea potrivit căreia România a împrumutat un miliard de euro printr-o emisiune de eurobonduri. România a împrumutat un miliard euro prin emisiunea de eurobonduri cu scadenţă la 5 ani, la un cupon de 5% şi un randament total de 5,17% pe an, valoarea subscrierilor ridicându-se la 4,9 miliarde euro. Cotaţiile monedei naţionale au deschis şedinţa de ieri în apropierea celor de la finele şedinţei de anterioare, iar după prima oră de tranzacţionare, schimburile se realizau la 4,0960 - 4,0985 lei/euro. Cursul de schimb s-a menţinut pe tot parcursul zilei sub 4,1 lei/euro, iar la închidere, euro era cotat la 4,0975 - 4,0985 lei/euro. Banca Naţională a României (BNR) a publicat o referinţă de 4,0987 lei/euro, cu 0,06 bani peste rata de miercuri, de 4,0981 lei/euro. Pentru moneda americană, BNR a afişat un curs de 3,0013 lei/dolar, în scădere cu 1,5 bani faţă de rata de miercuri, de 3,0163 lei/dolar. Pe piaţa monetară, dobânzile pentru depozitele cu scadenţa la o zi au continuat să coboare, de la 2,96 - 3,46%, la 2,89 - 3,39%, iar ratele pentru plasamentele la o săptămână au scăzut uşor, de la 3,84 - 4,34%, la 3,47 - 3,97%.