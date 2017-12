Leul s-a depreciat uşor

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2596 lei/euro, cu 0,04% mai mare decât cel de marţi, în condiţiile în care cursul leului a oscilat în jurul nivelului de 4,26 lei/euro în prima parte a zilei. Marţi, cursul de referinţă crescuse la 4,2580 lei/euro, fiind cu peste un ban (0,26%) mai mare decât cel de luni. Faţă de moneda americană, cursul de referinţă afişat de BNR a scăzut miercuri cu peste un 3 bani (0,96%), la 3,3519 lei/dolar faţă de nivelul de marţi, de 3,3845 lei/dolar, marcând o apreciere uşoară a leului. Pe piaţa internaţională, cursul dolarului a oscilat între 1,2690 şi 1,2735 dolari/euro, iar la 13.40, ora României, euro era cotat la 1,2720 dolari. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt s-au menţinut mult sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an, menţinându-se în continuare în apropierea ratei dobânzii oferite de banca centrală la facilitatea de depozit, de 2,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,59% pe an, faţă de nivelul de marţi de 2,84% pe an, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 3,09%, de la 3,34% în şedinţa precedentă.