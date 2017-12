Leul s-a depreciat uşor

Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2208 lei/euro, în uşoară creştere (0,02%) faţă de nivelul de miercuri, în condiţiile în care pe piaţa interbancară moneda naţională a avut o tendinţă de depreciere faţă de euro. Miercuri, banca centrală afişase un curs de referinţă de 4,2200 lei/euro. Astfel, leul s-a depreciat în primele tranzacţii de la 4,2165 la 4,2267 lei/euro, după care moneda naţională a recuperat o parte din terenul pierdut, iar la 13.30, băncile cotau un euro cu 4,2215 lei. În regiune, zlotul era cotat la un nivel ridicat în deschidere, după care cursul monedei poleneze a ocscilat între 4,1205 şi 4,1467 zloţi/euro, fără o tendinţă clară de evoluţie. La rândul său, forintul unguresc s-a apreciat iniţial de la 281,90 la 281,10 forinţi/euro, după care a pierdut teren destul de brusc până la 283,50 forinţi/euro, dar a revenit apoi la fel de rapid spre 281 forinţi/euro. Faţă de moneda americană, cursul de referinţă afişat de BNR a coborât la 3,4961 lei/dolar, cu peste 3 bani (0,89%) faţă de nivelul de miercuri. Pe piaţa internaţională, cursul dolarului a urcat treptat de la 1,1957 la 1,2088 dolari/euro, iar la 13.30, ora României, euro era cotat la 1,2050 dolari. În piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut uşor, sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an. Astfel, în prima parte a zilei, BNR a afişat un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 5,71% pe an, în scădere faţă de nivelul de miercuri, de 5,91%, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 6,21%, de la 6,41% în şedinţa precedentă.