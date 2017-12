Leul s-a depreciat uşor

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de euro cu 21 de lei vechi pînă la 3,2595 lei/euro şi a urmat tendinţa generală de evoluţie a monedelor din zonă faţă de cea europeană, susţin dealerii. \"A fost o mişcare zonală în care leul s-a apreciat în primele ore de tranzacţionare, după care s-a depreciat faţă de euro, la fel ca zlotul, forintul şi lira turcească\", a spus dealerul-şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2595 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 21 de lei vechi (0,06%) faţă de euro, de la 3,2574 lei/euro, cît era miercuri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3601 şi 1,3681 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3615 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 12 lei vechi (0,05%) faţă de dolar, de la 2,3939 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3927 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 5% pe an, faţă de 5,84% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 6,06% pe an, de la 6,66% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei se menţin la un nivel relativ scăzut, de circa 5,5% pe an, ca urmare a nivelului ridicat al lichidităţii din piaţă, în pofida faptului că ieri au ieşit din piaţă 500 de milioane de lei, prin rambursarea împrumutului de tip repo, oferit de BNR băncilor comerciale în urmă cu două săptămîni.